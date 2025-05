Yellowstone | CBS annuncia la serie spinoff sequel Y | Marshals

Luke Grimes sarà il protagonista di Y: Marshals, una seriesequel di Yellowstone che riporterà sugli schermi la storia di Kayce Dutton. CBS ha annunciato di aver ordinato la produzione della seriesequel di Yellowstone che avrà al centro Kayce Dutton, il personaggio interpretato da Luke Grimes. Il progetto, per ora, si intitola Y: Marshals e andrà in onda sugli schermi americani nella serata di domenica. Cosa racconterà lo spinoff La prima descrizione di Y: Marshals svela qualche dettaglio della storia che sarà ambientata dopo Yellowstone. Negli episodi Kayce unisce le sue capacità come cowboy e Navy SEAL per portate giustizia in Montana, dove lui e i membri del suo team devono trovare l'equilibrio tra famiglia, dovere e l'alto costo psicologico legato . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Yellowstone: CBS annuncia la serie spinoff sequel Y: Marshals

