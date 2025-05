WWE | Volano i conti di TKO primo trimestre 2025 da record

Entrate alle stelle per la holding che controlla WWE e UFC: 1,27 miliardi e crescita del 4%La TKO Group Holdings, la società madre di WWE e UFC, ha chiuso il primotrimestre2025 con numeri da capogiro. I dati finanziari appena pubblicati mostrano entrate complessive di 1,268 miliardi di dollari, con un incremento del 4% rispetto all’anno scorso, e un utile netto che ha toccato i 165,5 milioni.Ariel Emanuel, Presidente Esecutivo e CEO di TKO, non ha nascosto la sua soddisfazione: “Abbiamo iniziato alla grande il 2025, con sia UFC che WWE che hanno messo a segno risultati solidi. Vista la forza e lo slancio di queste attività, e non prevedendo cambiamenti sostanziali nelle nostre prospettive, abbiamo deciso di alzare le stime per l’anno in corso.”La WWE vola con Netflix e il tour europeoPer la WWE i numeri sono davvero impressionanti: entrate salite a 391,5 milioni di dollari, con un balzo del 24% rispetto ai 316,7 milioni incassati nel primotrimestre 2024. 🔗Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Volano i conti di TKO, primo trimestre 2025 da record

