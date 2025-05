WWE | Paura per Giulia durante il suo match contro Jordynne Grace ad NXT

Giulia e Jordynne Grace si sono affrontate nella puntata di NXT del 6 Maggio, con in palio di affrontare la campionessa massima Stephanie Vaquer a Roadblock in un match titolato.A prevalere è stata la Juggernaut, dopo un match di alta intensità e durezza e proprio quest’ultimo aspetto ha fatto preoccupare i fan per le condizioni di Giulia, in seguito a due spot capitati.I momenti incriminatiGiulia ha infatti subìto malamente una mossa atterrando sulla testa e più avanti ha ricevuto un driver molto stiff.A SCARY LANDING for Giulia in her match against Jordynne Grace on WWE NXT pic.twitter.compUjRWtK0bM— WrestleTalk (@WrestleTalkTV) May 7, 2025 Corey Graves on commentary audibly gasped watching the physicality of this Jordynne Grace vs Giulia match pic.twitter.comrahh5iA1sA— WrestleTalk (@WrestleTalkTV) May 7, 2025 Come sta Giulia ?Cory Hays di Bodyslam. 🔗Zonawrestling.net

