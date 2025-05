WWE | Jeff Cobb potrebbe debuttare a Backlash

L’arrivo di JeffCobb in WWE è ormai atteso da tutti i fan che hanno seguito un minimo le notizie delle ultime settimane: a inizio anno sono iniziate le voci che lo volevano lontano dalla NJPW, fino a quando ad aprile è arrivata la conferma del suo addio definitivo alla compagnia giapponese. E nonostante in questi anni sia apparso più volte in AEW, Cobb sembra ormai indirizzato definitivamente verso Stamford, con alcuni che lo indicavano come possibile avversario di Randy Orton a WrestleMania o come sorpresa per la puntata di RAW dopo WrestleMania. il suo debutto non è ancora arrivato, ma sembra ormai davvero vicino.Prima apparizione a Backlash?Stando a quanto riporta PW Insider, infatti, le voci dietro le quinte in WWE si susseguono in merito al prossimo debutto di JeffCobb, che non solo sarebbe ormai prossimo, ma potrebbe essere già questo weekend a Backlash. 🔗Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jeff Cobb potrebbe debuttare a Backlash

Nella giornata di ieri si è diffusa l'indiscrezione secondo cui WWE e Jeff Cobb sarebbe in trattativa per un possibile approdo del wrestler a Stamford. Cobb è sotto contratto con la NJWP, ma in alcune occasioni lo abbiamo visto anche in AEW come ad esempio quando nel marzo 2023, in occasione di un episodio di Dynamite, affrontò Kenny Omega in un match valido per l'IWGP US Title.Cobb alimenta le speculazioni?Jeff Cobb, attualmente impegnato in Giappone nell'ambito della New Japan Cup, ha commentato via social le voci su di un suo possibile approdo in WWE, ironizzando sulla ...

I roster in WWE sono pronti a crescere ancora: dopo le firme di Penta e Jordynne Grace nelle scorse settimane, sembra ormai fatta anche per l'arrivo di Rey Fenix e per i ritorni di Malakai/Aleister Black e di Miro/Rusev. Ma i potenziali nuovi arrivi non si fermano qui: a quanto pare, c'è un fortissimo interesse da parte della federazione in un nome a sorpresa.Addio alla NJPW?Secondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, ci sarebbero discussioni molto avanzate tra la federazione di Stamford e Jeff Cobb.

I rumor si sono susseguiti per settimane, e ora è arrivata la conferma ufficiale: dopo quasi otto anni, di cui cinque sotto contratto, Jeff Cobb lascerà la NJPW. Per lui ancora un match, contro Hiroshi Tanahashi sabato 19 aprile alla Korakuen Hall, prima di intraprendere una nuova avventura, verosimilmente in WWE, dove il suo debutto potrebbe essere davvero immediato.Debutto a Las Vegas?Secondo quanto indicato da Dave Meltzer nella radio del Wrestling Observer, infatti, il debutto potrebbe arrivare già tra domenica e lunedì.

