WTA Roma 2025 avanzano Swiatek Pegula Ostapenko e Keys

Il torneo femminile degli internazionali d’Italia torna in campo per disputare i match valevoli per il secondo turno della parte bassa del tabellone. Debutto vincente per Iga Swiatek, Jessica Pegula, Jelena Ostapenko e Madison Keys.Rispetta il pronostico della vigilia Iga Swiatek. La giocatrice polacca, all’esordio nel torneo, liquida 6-1 6-0 Elisabetta Cocciaretto in poco meno di un’ora Debutto agevole per Jessica Pegula. La testa di serie numero 3 prevale 6-4 6-2, in un’ora e trenta minuti, sulla connazionale Ashlyn Krueger. Successo in rimonta per Jelena Ostapenko. La tennista lettone regola, in un’ora e quarantotto minuti, la slovacca Rebecca Sramkova 1-6 6-4 6-3. Madison Keys bagna il debutto nel torneo con il 7-6(4) 6-1 inflitto, in due ore e un minuto, alla francese Varvara Gracheva. 🔗Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2025, avanzano Swiatek, Pegula, Ostapenko e Keys

Ne parlano su altre fonti

Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: nel torneo di categoria WTA 1000 diventano tre le azzurre al secondo turno sulla terra battuta outdoor di Roma dopo la vittoria odierna di Elisabetta Cocciaretto, mentre escono di scena Tyra Caterina Grant, Federica Urgesi, Arianna Zucchini, Lucrezia Stefanini e Sara Errani.Elisabetta Cocciaretto, infatti, piega l’armena Elina Avanesyan con lo score di 6-2 4-6 6-1, mentre la croata Antonia Ruzic deve annullare due match point nel terzo set a Tyra Caterina Grant prima di imporsi con ... 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-30 SUPER sventaglio vincente dopo la risposta profondissima di rovescio!!!0-15 NOOO! Il numero di Grant con la smorzata!5-3 Alza di dritto dopo il servizio Grant, lo scambio si allunga, l’azzurra vince un punto veramente pesante di sofferenza e con un gran recupero in corsa di rovescio in cross!A-40 PRIMA VINCENTE DA CAMPIONESSA!40-40 Come ha giocato! Rovescio dal centro dopo il servizio per nulla facile, poi coppia di dritti paurosi a tornare pari!40-A Prende il comando con il dritto Ruzic. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE3-2 In rete il dritto lungoriga di Ruzic. messa in difficoltà dalla pesantezza della palla di Grant! BREAK!30-40 Alza candelotti difensivi l’azzurra, alla fine sbaglia la chiusura al volo Ruzic. Regalo e palla bresk!30-30 Purtroppo non passa la risposta aggressiva di rovescio di Grant.15-30 Gratuito di dritto dopo il servizio Ruzic.15-15 Altro grande punto di Grant, la palla corta era ottima e la chiusura comoda!15-0 Non risponde di dritto, con anche la complicità del nastro, Caterina. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

WTA Roma, ritiri last minute per Badosa e Kvitova. Jabeur avanza senza giocare e attende Paolini; ATP Roma 2025: Sonego saluta il torneo a seguito della sconfitta in due set; WTA Roma: Raducanu soffre ma passa il turno, avanza Sakkari, bene anche Pavlyuchenkova; WTA Roma, qualificazioni: avanzano Sakkari, Arango e Tomljanovic. Giornataccia per le azzurre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

WTA Roma 2025, avanzano Swiatek, Pegula, Ostapenko e Keys - Il torneo femminile degli internazionali d’Italia torna in campo per disputare i match valevoli per il secondo turno della parte bassa del tabellone. 🔗oasport.it

WTA Roma 2025, risultati 7 maggio: avanzano Sakkari ed Azarenka, eliminata Siniakova - Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: nel torneo di categoria WTA 1000 diventano ... 🔗oasport.it

WTA Roma, forfait di Muchova prima del match con Bronzetti: al suo posto Siegemund - Tennis - WTA | La tennista ceca verrà sostituita dalla tedesca nel match serale sul Centrale contro Lucia, che ora parte favorita ... 🔗ubitennis.com