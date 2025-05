Warfare – Tempo di guerra | trailer e poster del film di Alex Garland

Warfare – Tempo di guerra: trailer e poster del film di AlexGarlandI Wonder Pictures presenta il trailer e il poster italiani ufficiali di Warfare – Tempo di guerra, il nuovo film scritto e diretto da AlexGarland e Ray Mendoza – un anno dopo il successo di Civil War – che arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2025.Tratto da una storia vera, Warfare – Tempo di guerra è un’immersione nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Questo film di pura azione è stato infatti realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL – tra cui lo stesso Mendoza – che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. Non solo un film di guerra ma un film nella guerra: immersivo, viscerale, coinvolgente, una rivisitazione intensa e innovativa del genere, che non fa sconti allo spettatore regalandogli un’esperienza cinematografica totale. 🔗Cinefilos.it

Roma, 8 mag. (askanews) – I Wonder Pictures presenta il trailer e il poster italiani ufficiali di Warfare – Tempo di guerra, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza – un anno dopo il successo di Civil War – che arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2025. Tratto da una storia vera, "Warfare – Tempo di guerra" è un'immersione nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni.

