Volley femminile l’Italia debutta con una vittoria | Germania sconfitta senza le big

l'Italia ha incominciato la stagione agonistica battendo la Germania per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21) nell'amichevole andata in scena al PalaIgor di Novara. La nostra Nazionale di Volleyfemminile ha mosso i primi passi con grande piglio, ma naturalmente va rimarcato che nell'impianto piemontese mancavano tutte le big: Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Monica De Gennaro, Ekaterina Antropova hanno terminato i propri impegni di club soltanto quattro giorni fa e dunque si sono prese un po' di tempo per rifiatare prima di ributtarsi nuovamente in gioco.In attesa di riabbracciare le Campionesse Olimpiche in occasione della Nations League, il gruppo guidato dal CT Julio Velasco ha saputo imporsi contro le tedesche allenate da coach Giulio Bregoli, che affronteranno anche domani pomeriggio (venerdì 9 maggio, ore 17.

Sta per incominciare l'intensissima stagione per le Nazionali di volley femminile: dopo la Nations League, che ci terrà compagnia tra maggio e luglio, i riflettori saranno puntati sui Mondiali, che andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. L'Italia ha già mosso i primi passi con un paio di collegiali convocati dal CT Julio Velasco a Milano, ma al Centro Pavesi erano assenti tutte le big poiché ancora impegnate con i rispettivi club.

Appuntamento importante nel mondo del sitting volley: venerdì 21 e sabato 22 febbraio la Casa del Volley di Rimini sarà il teatro che accoglierà la Coppa Italia Femminile, un evento che celebra sport, inclusione e agonismo. La Cedacri GiocoparmaVCCesena, campione in carica, scenderà in campo...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE25-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! L’Italia debutta con un successo di sostanza contro la Germania!24-21 Errore al servizio Germania23-21 La pipe di Alsmeier23-20 Giovannini! La diagonale stretta da zona 422-20 Vincente Frosini in mezzo al muro da zona 221-20 Primo tempo Weitzel21-19 Palleggio in rete di Alsmeier al termine di una azione rocambolesca20-19 Vicente tra muro e rete Frosini da zona 219-19 Out Omoruyi da zona 419-18 Cambi di seconda intenzione18-18 Primo tempo di Weitzel18-17 Errore al servizio ... 🔗oasport.it

