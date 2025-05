Viola l' obbligo di restare in casa aggredisce e pesta a sangue tre persone | 35enne torna in carcere

Arrestato due mesi fa dopo avere aggredito i poliziotti, intervenuti in ospedale per fermare le sue intemperanze e presi pure a sputi, viene rimesso in libertà dopo l'udienza di convalida ma Viola la prescrizioni dell'obbligo di dimora e di restare in casa la sera, aggredendo e pestando a sangue. 🔗Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Viola l'obbligo di restare in casa, aggredisce e pesta a sangue tre persone: 35enne torna in carcere

