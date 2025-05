Le parole di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, sulla sua avventura con il club rossoblù in Serie A. Tutti i dettagli in merito Patrick Vieira ha parlato a Sky Sports UK della sua avventura al Genoa. SCEGLIERE IL Genoa– «È stata una grandesfida. È stato un grande compito. Di certo mi sono preso tempo per prendere . 🔗Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vieira: «Il Genoa è una grande sfida, l’ho scelto per questo motivo. Critiche? Rispondo così»