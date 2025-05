VIDEO | Il vescovo di Arezzo | Il saluto e la preghiera della Diocesi per Papa Leone XIV

"Oggi è un giorno di festa per il nuovo Papa. Era una scelta attesa dal mondo cristiano e da tutta la società civile, perché quella del capo della Chiesa è una figura di rilievo mondiale. Diamo anche noi il benvenuto a Leone XIV a nome di tutta la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Nel. 🔗Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - VIDEO | Il vescovo di Arezzo: "Il saluto e la preghiera della Diocesi per Papa Leone XIV"

Su altri siti se ne discute

"Credo che Napoli abbia perduto un grande pezzo della sua cultura". Peppe Barra saluta così Roberto De Simone. Centinaia le persone che sono accorse nel Duomo di Napoli per l'ultimo saluto al maestro della cultura napoletana, scomparso il 7 aprile. Molti i volti delle spettacolo napoletano. Oltre... 🔗napolitoday.it

Migliaia di foto e video ritraenti bambini abusati in età infantile ed episodi di zooerastia con vittime minori. Ci sono anche aretini tra coloro che sono stati sottoposti a controlli da parte della polizia postale nell'ambito dell'operazione 'Hello', attività che ha portato alla luce una... 🔗arezzonotizie.it

Il gesto alla fine del suo intervento alla convention dei conservatori; il presidente del Rassemblement National annulla il suo discorso; il Pd chiede alla premier Meloni di fare altrettanto Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, è accusato di aver fatto un presunto "saluto romano" alla 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

VIDEO | Il vescovo di Arezzo: Il saluto e la preghiera della Diocesi per Papa Leone XIV; VIDEO / Il messaggio del vescovo: Scenario mondiale difficile, che la Pasqua porti serenità e stabilità agli aretini; «Solo la cura risponde al dolore». Le Chiese toscane in campo; Fine vita: vescovi Toscana, il 18 marzo a Firenze un convegno su aspetti medici, etici e giuridici. 🔗Ne parlano su altre fonti

VIDEO | Il vescovo di Arezzo: "Il saluto e la preghiera della Diocesi per Papa Leone XIV" - Monsignor Migliavacca: "Forte il richiamo al magistero di Papa Francesco e agli argomenti che gli stavano a cuore: creare dei ponti, camminare insieme, promuovere la pace, annunciare il Vangelo come m ... 🔗arezzonotizie.it

VIDEO | L'addio a Papa Francesco e la messa per il giubileo degli adolescenti, Migliavacca: "Giornata di emozioni intense" - Circa ragazzi aretini si trovano a Roma. Oggi la messa in San Pietro. Il racconto video del vescovo Le preghiere per la morte di Papa Francesco e quelle per il giubileo dei giovani. Sono giornate inte ... 🔗arezzonotizie.it