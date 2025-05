VIDEO Giulia De Lellis | La mia pancia si sta assestando Lei è sempre qua comunque

La compagna di Tony Effe parla della sua gravidanza e racconta ai follower di come sta crescendo il suo pancione. Aspetta una bimba che si chiamerà Priscilla 🔗 Golssip.it

«Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?». Con queste parole l’influencer Giulia De Lellis, commenta il gossip sulla sua presunta gravidanza, avuta con il compagno e trapper Tony Effe e rilanciata, con tanto di scatti paparazzati, da Chi. De Lellis non chiarisce, giustamente, ma difende a modo suo il suo diritto alla riservatezza. 🔗open.online