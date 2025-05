Versilia Football Planet 2025 | grande calcio a Viareggio dal 4 al 6 luglio

Dal 4 al 6 luglio 2025, Viareggio si trasformerà nel cuore del grande calcio con il "Versilia Football Planet 2025". La magnifica Piazza Mazzini, che si affaccia su panorami mozzafiato, accoglierà questa sesta edizione, promettendo eventi e emozioni indimenticabili per tutti gli appassionati del bel gioco. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

E' partito il countdown per il grande evento del calcio "VersiliaFootballPlanet2025". La suggestiva location di Piazza Mazzini, con i suoi incredibili tramonti sul mare, ospiterà la sesta edizione del VersiliaFootballPlanet, in programma dal 4 al 6 luglio2025. Una scelta dettata dalla lunga, intensa e appassionata storia d'amore, di oltre un secolo, tra la Perla del Tirreno e il gioco del pallone.Il Belvedere delle Maschere si trasformerà in autentico luogo di aggregazione e condivisione delle emozioni, nonché quale bellissimo stadio affacciato sul mare. Ebbene sì, farà fibrillare i cuori di migliaia di persone, segnando la storia con un evento unico nel suo genere. L'attesa cresce giorno dopo giorno e si attendono grandi ospiti. L'evento, curato in grande stile da Marco Calamari, presidente di MC26 Sport, sorge per promuovere il calcio nella sua forma più pura di gioco.

