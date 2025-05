veronica gentili e simona ventura lanciano l isola in tailleur

Simona Ventura fa il suo grande ritorno all'Isola dei Famosi, unendosi a Veronica Gentili, che ha già brillato a Le Iene con la sua grinta. Insieme, le due donne daranno vita a una diciannovesima edizione ricca di emozioni e colpi di scena, promettendo un mix esplosivo di intrattenimento e competizione.

Simona Ventura è tornata all' Isola dei Famosi ieri sera, mercoledì 7 maggio 2025, in qualità di opinionista della diciannovesima edizione del reality show di Canale 5. Affiancherà la conduttrice ufficiale Veronica Gentili, che a Le Iene ha dimostrato padronanza e grinta tali da poter gestire la macchina complessa del reality girato in Honduras. Due donne forti e un palcoscenico importante da contendersi o dividersi. Anche. a colpi di look: il primo round contro SuperSimo, in questo senso, sembra chiudersi in pareggio. Una scelta simile, ma interpretata in maniera molto personale. L'Isola riparte da zero. Soleil Sorge nel 2022 L' Isola dei Famosi 2025 torna alle origini, riscoprendo la sua anima più autentica e avventurosa. Immersi nella natura selvaggia dell'arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, i naufraghi dovranno affrontare una sfida estrema, fatta di sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale.