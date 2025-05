Ventola | Due finali di Champions in tre anni le fai solo se hai un’identità come l’Inter! Inzaghi come Allegri? Per me la Juve…

Ventola: «Due finali di Champions in tre le fai solo se hai un'identitàcomel'Inter! InzaghicomeAllegri? Per me la Juve.» Le parole dell'ex attaccanteCosi Nicola Ventola nel corso di Viva El Futbol:SULLA Champions– «Non ricordo una doppia partita così nell'eliminazione diretta. Te ne ricordi una delle due, queste sono state storicamente due partite tra due squadre che hanno fatto vedere il loro calcio, in maniera spettacolare. Alla fine dell'andata avevo detto che l'Inter poteva fare di più, perché ha una sua identità riconoscibile. Due finali di Champions in tre anni le fai se hai un tuo stile, una tua identità. l'Inter ha fatto un primo tempo spettacolare, a parte i gol ha approfittato delle debolezze che può avere il Barcellona. Poteva segnare ancora con Calhanoglu, con Mkhitaryan, ha fatto l'Inter che mette in difficoltà tutti partendo anche dal basso.

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il ParmaIntervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri.SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

