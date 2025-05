Ustica spunta il supertestimone | Battaglia aerea intorno al Dc9

Ustica, inchiesta chiusa. La Procura di Roma chiede l’archiviazione: "Fu una battaglia aerea" - di Gilberto Dondi La strage impunita. Nessuno pagherà per gli 81 morti del Dc9 Itavia abbattuto il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica. La Procura di Roma ha infatti chiesto l’archiviazione per le due inchieste, entrambe contro ignoti, che erano tuttora aperte sulla strage. La prima, avviata nel lontano 2008 dopo le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga ("un aereo militare francese si mise sotto il Dc9 e lanciò un missile per sbaglio"), non è riuscita a perforare il muro di gomma nonostante 17 anni di indagini. 🔗 ilrestodelcarlino.it

Muore folgorato in hotel durante una trasferta: spunta un supertestimone sul caso di Alex Bonucchi - C'è speranza per nuovi sviluppi sul caso di Alex Bonucchi, il giovane di Nonantola (Modena) morto il 4 gennaio 2021 all'età di 25 anni mentre era a Boumerdés, in Algeria, per una trasferta di lavoro in qualità di tecnico dell'azienda Sacmi, con sede a Imola.Un nuovo testimone sarebbe arrivato... 🔗today.it