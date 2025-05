MarilùGuarnieri, nuova dama del tronoover di Uomini e Donne, sta attirando l’attenzione del pubblico per il suo fascino e la sua eleganza. Originaria dell’Abruzzo ma residente a Milano, è un volto non del tutto nuovo al programma. Dopo una breve esperienza nel 2021, è tornata a cercare l’amore davanti alle telecamere. Mamma di un figlio adolescente e allenatrice di pattinaggio sul ghiaccio, Marilù si racconta oggi con maggiore apertura, conquistando il parterre e la curiosità degli spettatori.MarilùGuarnieri ritorna a Uomini e DonneMarilùGuarnieri è tornata a Uomini e Donne dopo una prima apparizione nel 2021, quando scese le scale per conoscere Riccardo Guarnieri. All’epoca il cavaliere non volle proseguire la conoscenza, ma oggi Marilù si mostra con una nuova consapevolezza e una forte voglia di mettersi in gioco. 🔗Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Marilù Guarnieri: chi aveva già corteggiato nel trono over