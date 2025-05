In occasione della Festa della mamma, sabato 10 maggio, dalle 10:00 alle 13:30, il Lungomare di Salerno, davanti al Bar Nettuno, ospiterà un banchetto speciale organizzato dai volontari della Lega del Cane. Stand, gadget solidali e amici a quattro zampe per una festa della mamma specialeUno stand ricco di gadget solidali creati appositamente per questa giornata sarà a disposizione di chi vorrà fare un regalo speciale alla propria mamma, aiutando al tempo stesso i cagnolini del canile.Infatti, saranno presenti anche tanti amici a quattro zampe ospiti del rifugio, pronti per una passeggiata o, magari, per trovare una nuova famiglia. L’invito è semplice: perché non regalare una mamma anche a loro?L’iniziativa nel segno dell’adozione responsabileL’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’adozione responsabile e raccogliere fondi per il mantenimento dei cani del canile. 🔗Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Una mamma per tutti: sabato 10 maggio sul Lungomare di Salerno con la Lega del Cane