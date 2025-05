Un Posto al Sole anticipazioni 9 maggio | Serena deve risolvere i guai lasciati dalle gemelle

Samuel alle prese con le richieste dell'avvocato Palladini, mentre Serena torna da Torino e si trova in mezzo a problemi che non ha causato lei. Ecco cosa vedremo nell'episodio di domani di Un Posto al Sole. Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, in onda a partire dalle 20.50. Mentre per Michele si avvicina la possibilità di tornare in radio, Serena torna a Napoli e si trova alle prese con i problemi creati dallegemelle. Ecco allora cosa vedremo nell'episodio di domani, venerdì 9 maggio. Nell'episodio precedente Nell'episodio precedenteGiulia ha chiesto a Luca di sposarla. La madre di Niko ha capito che il compagno stava progettando i suoi ultimi giorni, pensando già alle sue ultime volontà, e ha deciso di dimostrargli che non ha nessuna intenzione di abbandonarlo. L'ex primario invece, è . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 9 maggio: Serena deve risolvere i guai lasciati dalle gemelle

