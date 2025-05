Uffizi skyline a vita nuova | giù la gru dopo 20 anni Il mostro via a giugno grazie ai volenterosi

Firenze, 8 maggio 2025 – Simone Verde guarda la gru del cantiere degli Uffizi dal Corridoio di Mezzogiorno, al secondo piano delle Gallerie, affollato di turisti. E si immagina di scorgere per la prima volta lo skyline finalmente libero di Firenze. Non l’ha mai visto nemmeno lui perché sono vent’anni che nel cielo della città di Dante si stagliano due immense giraffe di ferro. Dal giorno del suo arrivo, in silenzio, senza proclami ha provato a realizzare un sogno. Adesso ci è riuscito. PRESSPHOTO Firenze, verrà rimossa a breve la gru dal piazzale degli Uffizi. Giuseppe CabrasNew Press Photo Allora, direttore, ci siamo. La gru viene giù dopo vent’anni? “Sì, ci siamo. Toglieremo la maledetta gru entro cinquanta giorni da oggi”.Era un impegno preso appena arrivato..“Ho assunto due impegni straordinari, oltre agli interventi ordinari per il rilancio del museo. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Uffizi, skyline a vita nuova: giù la gru dopo 20 anni. “Il mostro via a giugno grazie ai volenterosi”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Agli Uffizi nuova vita per lo Stanzino delle Matematiche - (Adnkronos) – Riaperto e completamente restaurato agli Uffizi lo Stanzino delle Matematiche, raccolto ambiente collocato al fianco della Tribuna del Buontalenti e così chiamato per gli originali affreschi a tema scientifico che lo caratterizzano. Nella convinzione che sia necessario illustrare ai visitatori l'evoluzione del museo attraverso i secoli, lo Stanzino delle Matematiche è stato oggetto […]L'articolo Agli Uffizi nuova vita per lo Stanzino delle Matematiche proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Uffizi, nuova vita per lo 'Stanzino delle Matematiche' - Firenze, 19 aprile 2025 - Riaperto e completamente restaurato agli Uffizi lo Stanzino delle Matematiche, raccolto ambiente collocato al fianco della Tribuna del Buontalenti e così chiamato per gli originali affreschi a tema scientifico che lo caratterizzano. Nella convinzione che sia necessario illustrare ai visitatori l’evoluzione del museo attraverso i secoli, lo Stanzino delle Matematiche è stato oggetto di un intervento di recupero del pavimento e delle pareti, di una operazione di manutenzione dei bronzetti alloggiati nelle nicchie e dotato di un nuovo sistema di illuminazione che pone ... 🔗lanazione.it © lanazione.it - Uffizi, nuova vita per lo 'Stanzino delle Matematiche'

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Uffizi, skyline a vita nuova: giù la gru dopo 20 anni. “Il mostro via a giugno grazie ai volenterosi”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Uffizi, nuova vita per lo 'Stanzino delle matematiche' - Video Uffizi, una nuova vita per lo 'Stanzino delle matematiche' Lo Stanzino, a conclusione del complesso restauro della Tribuna terminato nel 2012, era in pratica diventato uno degli ... 🔗ansa.it

Uffizi, nuova vita per lo 'Stanzino delle matematiche' - (ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Riaperto e completamente restaurato agli Uffizi lo Stanzino delle matematiche, collocato al fianco della Tribuna del Buontalenti e così chiamato per gli originali ... 🔗msn.com

Uffizi, nuova vita per lo 'Stanzino delle Matematiche' - lo Stanzino testimonia esemplarmente come dagli Uffizi sia cresciuto l’albero di tutti i musei europei e lo stretto legame fra questo spazio affrescato con gli strumenti delle scienze ... 🔗informazione.it