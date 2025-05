Ucraina | Zelensky pronti a negoziati in qualsiasi formato

Roma, 8 mag. (LaPresse) – Al presidente americano, Donald Trump, “ho confermato che l’Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasiformato. Ma per questo, la Russia deve dimostrare la serietà delle sue intenzioni di porre fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo e incondizionato”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky riferendo sulla conversazione telefonica con Trump. Lo riporta Rbc Ucraina. Secondo Zelensky il suo omologo statunitense ha confermato di “voler vedere la fine di questa guerra, di essere pronto ad aiutare e di sostenere la necessità di un cessate il fuoco”. I due leader, ha proseguito Zelensky, hanno concordato “ulteriori contatti”. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato

Su questo argomento da altre fonti

Donald Trump annuncia che Zelensky vuole ritirarsi da accordo su terre rare ed entrare nella Nato, nel frattempo la Cina è pronta ad assumere un ruolo costruttivo per la pace Il presidente Usa Donald Trump dichiara che il leader ucraino Zelensky vorrebbe ritirarsi dall’accordo sulle terre rar 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Pronto a lavorare sotto guida di Trump per pace". Media, il Presidente USA annuncerà la firma dell’accordo sulle terre rare questa notte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Telefonata tra Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz. Il presidente ucraino e il cancelliere tedesco si sono sentiti nel pomeriggio per discutere “dell’attuale situazione militare e umanitaria, nonché dei modi per raggiungere una pace giusta in Ucraina“. Berlino così come l’Ue continuano a fare quadrato attorno a Zelensky con Bruxelles pronta a erogare un pacchetto di aiuti militari da sei miliardi di euro. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato - LaPresse; Kiev: 'Pronti al negoziato ma non alla resa'. Nuovo attacco di Trump a Zelensky; Putin annuncia cessate il fuoco unilaterale dall'8 al 10 maggio - Germania, ministro esteri in pectore Wadephul: 'Non consentire a Mosca di avere il sopravvento; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Pronti a negoziati diretti col cessate il fuoco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Pronti a negoziati diretti col cessate il fuoco" - Kiev è pronta per negoziati diretti con la Russia dopo un cessate il fuoco: lo ha detto il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, in un briefing con i giornalisti, sottolineando come l'Ucraina ... 🔗tg24.sky.it

Ucraina, Zelensky: "Pronti a negoziati diretti dopo un cessate il fuoco" - (LaPresse) - Kiev è pronta per negoziati diretti con la Russia dopo un cessate il fuoco: lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Guerra Ucraina Russia, “Zelensky pronto a cessate il fuoco”/ Putin: “Pronti a negoziare, no precondizioni” - Guerra Ucraina Russia ultime notizie: "Zelensky pronto a cessate il fuoco" secondo Macron. Apertura di Putin: "Pronti a negoziare". Pressing Trump ... 🔗ilsussidiario.net