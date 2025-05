Ucraina | Trump colloqui con Mosca e Kiev proseguono

Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucrainaproseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Si spera che venga rispettato un cessate il fuoco accettabile ed entrambi i Paesi siano ritenuti responsabili del rispetto della sacralità di questi negoziati diretti. Se il cessate il fuoco non verrà rispettato, gli Stati Uniti e i loro partner imporranno ulteriori sanzioni”. Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Migliaia di giovani soldati muoiono ogni settimana e tutti dovrebbero volere che questo finisca. Io lo voglio, e anche gli Stati Uniti d’America. Come presidente, mi impegnerò a garantire la pace tra Russia e Ucraina, insieme agli europei, e sarà una pace duratura. Questo cessate il fuoco deve in ultima analisi portare a un accordo di pace – prosegue Trump – Tutto ciò può essere fatto molto rapidamente e sarò disponibile senza preavviso se necessario”. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono

