Ucraina | Merz sente Trump collaborazione per fine a guerra e pace duratura

Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato al telefono con il presidente americano, Donald Trump. “Il presidente Trump si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento. Il cancelliere Merz ha assicurato al presidente americano che, 80 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, gli Usa restano un amico e un partner indispensabile della Germania”, rende noto l’ufficio della cancelleria tedesca. Nella conversazione, è stata affrontata la questione Ucraina. “Il presidente Trump e il cancelliere Merz hanno concordato di collaborare strettamente per porre fine alla guerra in Ucraina. Il cancelliere ha condiviso l’appello del presidente affinché si ponga rapidamente fine alle stragi in Ucraina. Ora la Russia deve accettare un cessate il fuoco per creare spazio per i negoziati. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Merz sente Trump, collaborazione per fine a guerra e pace duratura

Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato oggi telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento. Lo rende noto l’ufficio della cancelleria, spiegando che Merz “ha ribadito la solidarietà della Germania all’Ucraina, che potrà contare sul sostegno del nuovo governo tedesco”. 🔗lapresse.it

Il Cremlino: "Un incontro Putin-Trump è necessario". Il presidente americano ammette che c'è un "odio tremendo" tra il leader russo e Zelensky e questo rende "forse la pace impossibile" 🔗tgcom24.mediaset.it

«Abbiamo un mandato chiaro e costruiremo una Grosse Koalition» con i Socialdemocratici. A parlare è Friedrich Merz, leader della Cdu e vincitore delle elezioni federali in Germania. Con il 28,5% dei consensi, i cristiano-democratici si sono imposti come primo partito a livello nazionale e guideranno la prossima maggioranza di governo. Lo scenario più probabile, confermato ora dallo stesso leader della Cdu, è un’intesa a due con i Socialdemocratici di Olaf Scholz, che pure sono reduci da uno dei peggiori risultati elettorali della loro storia recente. 🔗open.online

