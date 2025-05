Ucraina | Kiev in corso telefonata Trump-Zelensky

Roma, 8 mag. (LaPresse) – E’ in corso una conversazione telefonica tra il presidente americano, Donald Trump, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito Sergei Nikifirov, portavoce di Zelensky. “Il presidente Zelensky sta avendo una conversazione telefonica con il presidente Trump. Vi informeremo sui dettagli in base all’esito”, ha detto Nikiforov. Lo riporta Rbc Ucraina. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, in corso telefonata Trump-Zelensky

