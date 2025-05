Ucraina iniziata la tregua di tre giorni decisa da Putin | Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania

Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Trump: "Sciocco aver escluso la Russia dal G7" 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, iniziata la tregua di tre giorni decisa da Putin | Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania

Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina, ma Trump non ci sta: “La pace deve essere permanente” - Il passo avanti è quasi impercettibile. L’ipotesi di una tregua di tre giorni della guerra in Ucraina, proposta da Vladimir Putin, non basta. Né a Volodymyr Zelensky né a Donald Trump. La Casa Bianca lo dice chiaramente: “Trump vuole una tregua russo-ucraina permanente”. Questo non vuol dire che Trump si sia schierato con Zelensky, anzi viene riferito che sia lui che Putin continuano a irritare il presidente Usa finché non si siedono al tavolo delle trattative. 🔗lanotiziagiornale.it © lanotiziagiornale.it - Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina, ma Trump non ci sta: “La pace deve essere permanente”

Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua - Una nuova tregua di tre giorni, dall’8 al 10 maggio: è questa per ora la risposta di Vladimir Putin alle sollecitazioni di Donald Trump. “Sia permanente” risponde l’inquilino numero uno della Casa Bianca. Servizio di Antonio Soviero The post Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it © tv2000.it - Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua

Tregua Ucraina, i tre scenari: la (difficile) posizione di Trump, le richieste di Putin e il nodo sanzioni - Che interesse ha Vladimir Putin a firmare la proposta di tregua uscita dall'incontro tra Usa e Ucraina di Gedda? Accettare uno stop ai combattimenti per un mese significherebbe concedere il... 🔗ilmessaggero.it © ilmessaggero.it - Tregua Ucraina, i tre scenari: la (difficile) posizione di Trump, le richieste di Putin e il nodo sanzioni

Tregua di tre giorni ordinata da Putin per il 9 maggio: l'Ucraina rifiuta - La tregua di tre giorni per il 9 maggio ordinata da Putin è iniziata, ma l'Ucraina la respinge come una messa in scena. 🔗quotidiano.net

Ucraina, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin - L'ordine di Vladimir Putin per una tregua di tre giorni con l'Ucraina, in concomitanza con le commemorazioni a Mosca del Giorno della Vittoria, è entrato in vigore alla mezzanotte locale di giovedì. L ... 🔗ansa.it

Guerra Ucraina, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin. Trump: «Non sono contento della Russia sulla pace» - Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un attacco missilistico e con droni lanciato stanotte su Kiev dalle forze russe, secondo quanto riportano le autorità locali ... 🔗ilmessaggero.it