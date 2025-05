Trump Il primo Papa americano è un grande onore Non vedo l’ora di incontrarlo

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grandeonore sapere che è il primoPapaamericano. Che emozione, e che grandeonore per il nostro Paese. Non vedol’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trump “Il primo Papa americano è un grande onore. Non vedo l’ora di incontrarlo”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Robert Prevost nuovo Papa, le reazioni dei leader, Trump: "Un onore primo Pontefice americano", Putin: "Fiducioso nel dialogo", Zelensky: "Sostenga l'Ucraina" - Il presidente di Israele Isaac Herzog: "Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede" Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa ed è il primo Pontefice americano della storia. Il suo nome è Leone XIV. Ecco le reazioni da parte dei leader del mondo, da Trump a Putin a Z 🔗ilgiornaleditalia.it

Il nuovo Papa è l'americano Prevost, Leone XIV. La preghiera per la pace e il grazie a Bergoglio: «Costruiamo ponti». Stasera la cena con i cardinali. Trump: «Un onore» | Il primo discorso da Pontefice - Il nuovo Papa è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

Gli auguri a Leone XIV. Trump: "Congratulazioni a Prevost, il primo papa americano" - «Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, che è stato appena nominato papa. E’ un onore realizzare che è il primo papa americano. E’ emozionante è un onore per il nostro paese. Non vedo l’ora di incontrare papa Leone XIV. E’ un momento molto significativo», afferma Trump. "Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa... 🔗feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il nuovo Papa è l’americano Robert Francis Prevost: si chiamerà Leone XIV. «La pace sia con tutti voi, aiutateci a costruire ponti; Trump Il primo Papa americano è un grande onore; Trump celebra l’elezione di Papa Leone XIV: “Grande onore per il nostro Paese”; Trump, 'Prevost primo papa americano, un onore'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il primo papa americano. Trump si congratula con Leone XIV: "Che onore, non vedo l'ora di incontrarlo" - “È un grande onore sapere che è il primo papa americano. Che emozione per il nostro Paese. Non vedo l'ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!". Gli auguri a Robert ... 🔗huffingtonpost.it

Papa Leone XIV, le profezie sul primo papa americano: da The Young Pope al fotomontaggio di Trump - La realtà tavolta supera la fantasia. Così è successo con Papa Leone XIV, il primo Pontefice statunitense. Una situazione che era già stata immaginata da Paolo ... 🔗msn.com

Trump: "Primo Papa americano, è un onore" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com