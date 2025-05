Doppio appuntamento con la dizi turca, domani su Canale 5. Tradimento torna sia nel pomeriggio che in prima serata: tante maschere sono pronte a cade, ecco cosa succederà. Tradimento si prepara a una serie di colpi di scena, specie nell'appuntamento serale. Domani infatti, venerdì 9 maggio, Tradimento torna sia alle 14.10 che in prima serata. Kaharaman scoprirà qualcosa su Oylum che cambierà completamente il suo stato d'animo nei confronti della ragazza. Ma scopriamo cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nella puntata precedente, in preda ai sensi di colpa per i sentimenti che prova verso Oylum, Kaharaman ha confessato tutto al cugino. Pur sapendo che Behram è in coma infatti, è convinto che in qualche modo possa sentirlo. Inoltre, sempre a causa del sentimento che prova per la ragazza, Kharaman ha . 🔗Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 9 maggio: Ipek incastra Guzide, mentre Kaharam fa una scoperta sconvolgente su Oylum