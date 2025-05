Tonnicchi Viterbo2020 | La città si sta trasformando terminano i cantieri che stanno cambiando il volto

"Viterbo sta vivendo una trasformazione reale. A metà mandato si iniziano a chiudere i cantieri e consegnare opere che stanno cambiando il volto della città ". E' il consigliere Viterbo2020 , Federico Tonnicchi , a fare un bilancio parziale sull'amministrazione Frontini. Un bilancio positivo per una. 🔗 Viterbotoday.it

Gli schermi invadono le città – Come il Digital Signage sta cambiando la nostra vita quotidiana - Grandi cartelloni pubblicitari a LED sulle facciate dei grattacieli, touchscreen interattivi alle fermate degli autobus o menu digitali nei ristoranti: gli schermi sono ovunque e stanno ridefinendo il panorama urbano.

Come sta cambiando Bari: come le trasformazioni sociali e demografiche plasmano il futuro della città - Città di mare, ricca di storia e cultura, Bari attraversa una fase di continua evoluzione. Spesso definito la 'Porta d'Oriente', il capoluogo pugliese, intriso di un fascino antico che si mischia a una vitalità moderna, si contraddistingue per un ...