Tir si ribalta sull’autostrada A1 a Lodi | perde il carico e blocca il traffico per ore

Nel pomeriggio di oggi giovedì 8 maggio un camion che trasportava materiale ferroso si è ribalta to sull'autostrada A1 Milano-Bologna all'altezza di Senna Lodi giana ( Lodi ), in direzione Milano. 🔗 Fanpage.it

Tir si ribalta sulla A1, l’autista soccorso dal 118 - Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tratto casertano dell’autostrada A1, compreso tra Caianello e Capua, per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo la sua corsa nella cunetta adiacente la sede stradale, senza coinvolgere alcun altro veicolo; il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo senza restarvi incastrato, ed è stato poi soccorso dal 118. 🔗anteprima24.it