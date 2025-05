Tiago Pinto | Huijsen è tra i cinque centrali più forti al mondo | Calciomercato

Tiago Pinto non dimentica la Roma. Il dirigente portoghese, oggi al Bournemouth, è tornato sul suo passato in giallorosso ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Nell’avventura a Roma sono cresciuto molto come direttore sportivo. Mi ha fatto molto piacere lavorare in Italia con grandi DS come Paolo Maldini, Massara, Ausilio, Pantaleo Corvino, che è un mio amico e mi ha tanto aiutato. Nei tre anni in cui sono stato lì non sono mai stato uno che parlava molto dei tifosi ma quello che mi manca veramente sono loro. 🔗sololaroma.it