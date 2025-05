The Lord of the Rings | The Hunt for Gollum ha una data d’uscita

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ha una datad’uscitaWarner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno fissato l’uscita nelle sale cinematografiche di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum al 17 dicembre 2027.Attualmente la Disney ha un film di Star Wars senza titolo su Comscore previsto per quella data del 2027, ma probabilmente non è una cosa che è destinata a rimanere tale. Come sappiamo, Star Wars: Starfighter di Shawn Levy con Ryan Gosling è previsto per il 28 maggio 2027. Universal ha prenotato una data senza titolo per il 22 dicembre 2027.Questa è, tra l’altro, la stessa data in cui sono usciti i precedenti film di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Primo film di un dittico già annunciato, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sarà diretto e interpretato da Andy Serkis nel ruolo del protagonista. 🔗Cinefilos.it

