The Hunt for Gollum | il nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli ha una data di uscita

Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato la data di uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis. The Hunt for Gollum, il nuovofilmdellasaga Il SignoredegliAnelli, ha ora una data di uscita nelle sale americane. Warner Bros Pictures e New Line Cinema hanno infatti annunciato che il progetto diretto da Andy Serkis debutterà il 17 dicembre 2027. La concorrenza nelle sale Attualmente The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum dovrebbe scontrarsi ai box office con un film di Star Wars, che potrebbe però presto uscire dalla programmazione considerando che bisognerà attendere fino al 28 maggio 2027 prima di vedere nei cinema Star Wars: Starfighter con star Ryan Gosling e diretto da . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Hunt for Gollum: il nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli ha una data di uscita

