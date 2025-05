The Host | la spiegazione del finale del film con Saoirse Ronan

The Host: la spiegazione del finale del film con SaoirseRonanAndrew Niccol è un regista noto per aver realizzato pellicole dal forte impianto concettuale come Gattaca (1997) e In Time (2011). Subito dopo quest’ultimo, ha nel 2013 diretto un altro titolo appartenente allo stesso genere, The Host. In questo caso ci si confronta però con una fantascienza romantice e più giovanile, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, autrice della celebre saga Twilight, che si sposta con questo racconto dal teen drama soprannaturale al genere della fantascienza distopica, mantenendo però alcuni elementi centrali del suo stile, come il triangolo amoroso e il conflitto interiore dei protagonisti.Cosi è anche per Niccol, che porta sullo schermo un tipo di fantascienza diverso dai suoi soliti, cercando di bilanciare l’introspezione dei personaggi con le esigenze spettacolari del cinema di genere, pur muovendosi su un terreno fortemente condizionato dalla materia originale. 🔗Cinefilos.it

