The couple interrotto per bassi ascolti Mediaset devolve 1 milione al Gaslini

Si conclude l'ultima esperienza televisiva legata a Ilary Blasi, con il reality game The couple di Canale 5 che interrompe la sua messa in onda a causa di ascolti molto al di sotto delle attese. La trasmissione, ideata per esplorare le dinamiche di coppia in chiave di intrattenimento, ha subito un brusco arresto dopo una.

Il percorso de Ilary Blasi nel nuovo format televisivo The Couple ha incontrato rapide difficoltà, giacché, dopo le prime tre puntate, il programma ha mostrato performance di ascolto ben al di sotto delle aspettative. La reazione del pubblico, attentamente monitorata fin dall'inizio, ha evidenziato una debolezza nell'attrazione dell'audience, rendendo evidente la necessità di interrompere il

Si ipotizza una chiusura anticipata di The Couple a causa dei bassi ascolti ma, per ora, due puntate sono confermate. Cosa non sta funzionando nel reality condotto da Ilary Blasi?

Brusca interruzione per il reality show 'The Couple' su Mediaset Extra! Scopriamo insieme i veri motivi dietro questa decisione e cosa succederà alla finale prevista.

