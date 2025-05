The Couple chiude prima della finale il milione di euro andrà in beneficenza

Mediaset chiude in anticipo "The Couple – Una Vittoria Per Due". La finale del nuovo reality condotto da Ilary Blasi.

The Couple chiude prima della finale, interrotto oggi: il montepremi di un milione di euro va in beneficenza - The Couple chiude prima di domenica 11 maggio e non avrà una puntata finale. Il reality game di Canale 5 si interrompe con un gesto di solidarietà: il montepremi da un milione di euro andrà in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Fanpage.it apprende che questa direzione è stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. La rete ringrazia la conduttrice Ilary Blasi “per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”. 🔗fanpage.it

