Tensioni tra naufraghi | il conflitto tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

La nuova stagione de L'Isola dei Famosi si presenta con la promessa di riportare quel caratteristico elemento di intrattenimento vivace e controverso, spesso definito come "trash", che negli ultimi anni è mancato in programmi quali Il Grande Fratello e The Couple. Già nelle prime fasi di preparazione, emergono tensioni significative tra alcune protagoniste, alimentando un

L’Isola dei famosi 2025 è cominciata. E tornata. L’ha detto subito Veronica Gentili aprendo la prima puntata della nuova edizione del reality di Canale 5, andata in onda ieri sera che ha visto il ritorno “a casa” di Simona Ventura. La queen dell’Isola, così è stata definita la Ventura, nuova opinionista, ha anticipato che non farà sconti ai naufraghi. Questa nuova edizione segna un ritorno al passato non solo per la sua presenza, ma per le condizioni di vita dei concorrenti, che saranno più difficili, come accadeva in passato. 🔗iodonna.it