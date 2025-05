Tennis a Roma brutta giornata per gli italiani | Fognini perde nettamente fuori altri cinque azzurri

Tennis a Roma, Fogniniperdenettamente: sarà la sua ultima? Eliminati altricinqueitalianiSulla falsa riga di quella inaugurale, quella di oggi non è stata una giornata felice per i colori azzurri agli Internazionali d’Italia. Tra maschile e femminile, infatti, il movimento nostrano ha fatto registrare sei eliminazioni all’esordio e sole tre vittorie, ottenute da Jasmine Paolini (6-4, 6-3 a Lulu Sun), Matteo Gigante (7-6, 7-6 ad Arthur Rinderknech) e Luca Nardi (6-3, 6-4). Quest’ultimo, peraltro, ha avuto la meglio contro il connazionale Flavio Cobolli.Internazionali d’Italia: k.o Fognini e altriazzurriIl tonfo maggiormente degno di nota, però, è stato quello di Fabio Fognini. Non tanto per la sconfitta in sé, ma perché il vecchio lupo ligure aveva annunciato alla vigilia che fosse la sua ultima apparizione a Roma. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tennis a Roma, brutta giornata per gli italiani: Fognini perde nettamente, fuori altri cinque azzurri

