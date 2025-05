Tecla chi è l’attrice che ha vinto il David di Donatello

Piombino, 8 maggio 2025 – Tecla Insolia ha portato sul palco dei David di Donatello tutta la sua emozione dopo la proclamazione del premio come migliore attrice protagonista per “L’arte della Gioia” diretto da Valeria Golino. Forte il legame con la Toscana della talentuosa e giovanissima attrice, ha appena 21 anni. Nata a Varese da genitori siciliani, è cresciuta però a Piombino dove, ad appena cinque anni, ha cominciato la propria formazione musicale presso la Woodstock Academy. Nel 2019 ha vintoSanremo Young, acquisendo così il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte dove si è classificata seconda con il brano "8 marzo” e ha vinto e il Premio Enzo Jannacci, quest'ultimo assegnatole "per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali". 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Tecla, chi è l’attrice che ha vinto il David di Donatello

