Tafanelli fidanzato Matilde Brandi | Su Inter e Juve penso che…

E’ davvero un Francesco Tafanelli a tutto gas, carico come non mai, quello Intercettato in esclusiva in queste ore. Lo abbiamo ritrovato con grande piacere, dopo averlo Intervistato nei mesi scorsi. Come sempre grande stile e determinazione per Francesco Tafanelli, grande tifoso bianconero, compagno della celebre showgirl MatildeBrandi (matrimonio previsto per il 26 gennaio 2026 a Roma). Tafanelli, ex promettente calciatore delle parti di San Severo (oggi noto manager nel mondo della moda), ha 54 anni. E’ uscito allo scoperto come compagno di MatildeBrandi esattamente a inizio 2023, quando i due raccontarono la loro relazione al noto talk show Verissimo (Mediaset). IL CALCIO IN PUGLIA, LA JuveNTUS, IL SETTORE MODA E IL FUTURO MATRIMONIO CON MatildeBrandi: FRANCESCO Tafanelli AI RAGGI XLo stilosissimo manager della moda Francesco Tafanelli ha mosso i primi passi sui campi da calcio in Puglia: faceva parte del roster della Primavera del Foggia nel periodo ’86-88’. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it