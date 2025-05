Strage di Suviana 5 indagati Risarcimento Inail ai familiari di una delle vittime | appena 11mila euro Somma offensiva

Bologna, 8 maggio 2025 – Cinque nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati: tredici mesi dopo esatti dalla Strage di Suviana, il fascicolo della Procura di Bologna per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose non è più contro ignoti. In quell’inferno di acqua e fuoco dovuto all’esplosione della turbina numero due della centrale idroelettrica di Bargi, nel Bolognese, rimasero uccisi sette tecnici specializzati, otto i lavoratori feriti. E ora, dopo che istituzioni, sindacati, familiaridellevittime e feriti hanno chiesto, più volte e a gran voce, che sia fatta giustizia, appellandosi agli inquirenti affinché velocizzassero, l’indagine è arrivata a una svolta e si libera del suo ’anonimato’, con gli avvisi di garanzia a cinque persone fisiche. Un atto dovuto in questa fase, per permettere agli indagati di prendere parte agli accertamenti irripetibili e di nominare un proprio consulente. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage di Suviana, 5 indagati. Risarcimento Inail ai familiari di una delle vittime: appena 11mila euro. “Somma offensiva”

