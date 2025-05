Sto pensando a ciò che viene dopo la star di Manchester City Ilkay Gundogan rivela mossa shock

Il puro dominio del calcio inglese di ManchesterCity è stato finalmente rotto quest'anno mentre il Liverpool ha segnato un secondo titolo in Premier League in cinque anni, con City che cadeva dai loro standard precedentemente straordinari.Parte di questo declino è, ovviamente, proveniente dall'assenza a lungo termine del talismanico Rodri, che ha subito un grave lesione del legamento crociato anteriore all'inizio della stagione.Ma è un altro dei loro attuali centrocampisti, IlkayGundogan – ancora riconosciuto da Quattrofourtwo Nel nostro elenco dei migliori centrocampisti centrali del mondo, che ha creato titoli facendo luce sui suoi piani a lungo termine.Ti potrebbe piacereIlkayGundoganrivela il desiderio di diventare assistente di Pep Guardiola al ManchesterCityIlkayGundogan di ManchesterCity in possesso del Trofeo della Premier League, 2023 (Credito immagine: Alamy)IlkayGundogan, che è tornato a ManchesterCity nell'agosto 2024 dopo una stagione a Barcellona, ??ha recentemente confermato che diventare l'assistente di Pep Guardiola gli avrebbe fatto appello.

