Stick | il trailer della nuova comedy sul golf con Owen Wilson

Stick: il trailerdellanuovacomedy sul golf con OwenWilsonApple TV+ ha presentato oggi il trailer di “Stick”, la nuovacomedy sul golf interpretata e prodotta da OwenWilson e creata da Jason Keller. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 4 giugno con i primi tre episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 23 luglio.In “Stick”, OwenWilson interpreta Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista, la cui carriera è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell’Indiana, Pryce punta tutto su un diciassettenne problematico di nome Santi (Peter Dager). “Stick” è una commedia sincera e piacevole su una famiglia ritrovata e sulle sue relazioni, ambientata nel mondo del golf come non è mai stato mostrato prima. 🔗Cinefilos.it

Su questo argomento da altre fonti

Svelato il trailer della seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie firmata dai The Jackal e distribuita da Prime Video, dopo essere stato presentato in anteprima al pubblico del COMICON Napoli. Prime Video ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Pesci Piccoli, presentata in anteprima al COMICON di Napoli. La serie ideata dai The Jackal torna il 13 giugno con otto nuovi episodi, dove sogni pubblicitari, ansie millennial e ospiti inattesi si mescolano in una commedia brillante e autoironica. 🔗movieplayer.it

Prime Video ha svelato il teaser trailer di "Sconfort Zone", la nuova comedy series di Maccio Capatonda, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 20 marzo. La serie, composta da 6 episodi, promette di offrire una nuova e surreale sfaccettatura della comicità di Capatonda.Sconfort Zone Trailer con Maccio Capatondahttps://www.youtube.com/watch?v=vsZXbldaTugTrama: "Sconfort Zone" è una serie che gioca con le aspettative del pubblico, presentando una comicità surreale e inaspettata. 🔗mistermovie.it

Su Apple TV+ sta per uscire la serie comedy The Studio, scritta, diretta, interpretata e prodotta da Seth Rogen (che per Apple ha già realizzato Platonic), e ambientata nel mondo dell'industria cinematografica, un'ambientazione che in qualche modo ricorda la mitica serie italiana Boris. Vediamo... 🔗europa.today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stick, il trailer della serie tv comedy sul golf con Owen Wilson; Stick: Il trailer ufficiale della comedy sportiva di Apple TV+ con Owen Wilson; The Residence, trailer della nuova serie thriller-comedy di Netflix; Stick è la nuova serie comedy con Owen Wilson nei panni di un ex golfista: svelata la data di uscita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stick: Il trailer ufficiale della comedy sportiva di Apple TV+ con Owen Wilson - Owen Wilson ha trasformato la sua passione per il golf in una comedy per Apple TV+. Ecco il trailer ufficiale di Stick. 🔗comingsoon.it

Stick: trailer e data d’uscita della serie Apple TV+ con Owen Wilson - L'attore Owen Wilson è un ex giocatore di golf professionista nel trailer ufficiale di Stick, nuova serie targata Apple TV+. 🔗cinematographe.it