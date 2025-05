Steam un capolavoro in pixel è gratis fino al 23 giugno e nessuno lo aveva notato

Un gioco rétro sorprende tutti su Steam con una promozione imperdibile: fino al 23 giugno, è possibile riscattare gratuitamente un titolo d’azione in pixel art. Questo regalo rientra in una serie di iniziative che la piattaforma ha lanciato recentemente. Tuttavia, nonostante l'assenza di costi, i giocatori PC più esperti sanno che ci sono sempre motivi dietro tali omaggi. Scopriamo di più!

Un gioco rétro sorprende tutti su Steam: sarà gratis per un tempo limitato, ma c'è un motivo ben preciso dietro il regalo.Gli utenti Steam hanno tempo fino al 23 giugno per riscattare gratuitamente un nuovo titolo d'azione in pixel art. Questo omaggio fa parte di una serie di giochi che la piattaforma ha reso disponibili senza costi negli ultimi mesi, anche se i giocatori PC più scafati sanno che su altri store digitali, come l'Epic Games Store, le occasioni gratuite sono ancora più frequenti.Infatti, sebbene Steam abbia regalato titoli a intervalli regolari, Epic continua a offrire ogni settimana nuovi giochi in download gratuito. I titoli attualmente disponibili su Epic sono Touch Type Tale e Deadtime Defenders, scaricabili senza spese fino al 15 maggio (c'è un'altra settimana, insomma).

