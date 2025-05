SPECIAL – FORMULA E | Intervista esclusiva a Nico Müller Andretti al Double-Header di Monaco 2025

Guarda l’Intervistaesclusiva a NicoMüller, pilota ufficiale del team AndrettiFORMULA E, realizzata durante il prestigioso Double-Header di Monaco Monte Carlo 2025. In questo video, Müller racconta la sua stagione, le sfide del campionato mondiale di FORMULA E e gli obiettivi con il team Andretti. Un’occasione unica per entrare nel mondo della mobilità elettrica e scoprire i segreti dei circuiti cittadini più iconici! La sua storia Le impressioni di NicoMüller su Monaco e il futuro della categoria Retroscena del team Andretti e della gara di Monte Carlo Guarda l’Intervista completa e iscriviti al canale per non perdere le prossime esclusive dal mondo del motorsport elettrico! #FORMULAE #NicoMüller #NicoMueller #Andretti #Monaco #DoubleHeader #Intervista #Motorsport #AutoElettriche #Montecarlo2025 🔗Oasport.it © Oasport.it - SPECIAL – FORMULA E | Intervista esclusiva a Nico Müller (Andretti) al Double-Header di Monaco 2025

