Sono aperte le votazioni per l’FC 25 LALIGA EA SPORTS Team Of The Season

È arrivato il momento tanto atteso dai fan della Liga e di EA SPORTS FC: le votazioni per il Team of the Season della LALIGASono ufficialmente aperte. Dal 7 al 12 maggio, tutti i tifosi avranno l'opportunità di scegliere i propri campioni preferiti della stagione calcistica spagnola 20242025, contribuendo così alla formazione dell'undici ideale che verrà celebrato nel gioco. Un'occasione imperdibile per rivedere i momenti più emozionanti dell'annata e premiare chi ha davvero lasciato il segno.Partecipare è semplice: collegandosi alla piattaforma ufficiale EA SPORTS è possibile selezionare i giocatori più meritevoli tra una lista di 40 candidati, accuratamente selezionati in base alle prestazioni reali, supportate dai dati statistici forniti da Opta. Questo permette di fare una scelta consapevole e basata sui numeri, oltre che sulle emozioni.

A partire dal 7 maggio, i tifosi di tutto il mondo possono votare per l'FC 25 LALIGA EA SPORTS Team Of The Season (TOTS), la squadra che celebra il meglio della stagione 2024/2025 della massima serie spagnola!Vota subito il tuo TOTS LALIGA EA SPORTS preferito a questo link.Le votazioni sono ufficialmente aperte dalle ore 17:00 italiane di oggi e chiuderanno il 12 maggio alle ore 08:59. I fan avranno tempo fino a quella data per scegliere i propri beniamini e comporre l'XI finale da un elenco di 40 candidati selezionati tra i migliori protagonisti della stagione.

