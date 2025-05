Solet Inter il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista

SoletInter, il difensoredell’Udineseresta tra i preferiti per il mercatoestivo! Ecco gli altrinomisullalista del club nerazzurroGli uomini del calciomercatoInter si muovono per regalare a Simone Inzaghi rinforzi in difesa per la prossima stagione. Non c’è soltanto Soletdell’Udinese sul taccuino dei dirigenti del club di Viale della Liberazione. Ecco la lista degli obiettivi, svelata dal Corriere dello Sport.CALCIOmercatoInter – «Sarà fondamentale, inoltre, Intervenire in attacco con uno o due innesti: il sogno resta Nico Paz, ma occhio a Raspadori, soprattutto se il Napoli si dovesse fare avanti per trattare l’acquisto di Frattesi. In difesa l’identikit ritenuto ideale porta a un elemento in grado di fare sia il braccetto sia il centrale: il nome delle ultime ore è quello di De WInter (martedì sera era anche lui in tribuna a San Siro), ma in lista ci sono pure Solet, Beukema e Lucumi. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista

Solet Inter, i nerazzurri mettono nel mirino il difensore dell'Udinese: c'è anche il Napoli sul francese - di RedazioneSolet Inter, duello con il Napoli per il difensore francese dell'Udinese: i dettagliNovità per il Calciomercato Inter. Dopo il suo ingaggio a parametro zero, Oumar Solet ha rapidamente acquisito notorietà come uno dei migliori difensori del girone di ritorno in Serie A, con un contratto valido fino al 2027 con l'Udinese. Il suo valore di mercato è salito a 30 milioni di euro, attirando l'interesse di club come il West Ham, che ha inviato un emissario a San Siro per osservarlo.

Solet Inter, sarà sfida sul mercato in estate! Non solo i nerazzurri sul difensore dell'Udinese - di RedazioneSolet Inter, sarà sfida sul mercato in estate! Non solo i nerazzurri sul difensore dell'Udinese. Ecco tutti i dettagliIl calciomercato Inter guarda al futuro e punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è Oumar Solet, roccioso centrale dell'Udinese che ha attirato l'attenzione con prestazioni solide e personalità in queste sue presenze con il club friulano.

Solet Inter, nuovo agente per il difensore dell'Udinese: cambia il suo futuro in estate? Nerazzurri alla finestra - di RedazioneSolet Inter, il calciatore dell'Udinese accostato ai nerazzurri cambia agente: i dettagliSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Oumar Solet, il promettente difensore dell'Udinese, ha recentemente cambiato agente, attirando l'attenzione dell'Inter, club che lo monitora da vicino. Questo cambiamento potrebbe segnare un punto di svolta per la carriera del difensore francese, che sta già emergendo come uno dei talenti più interessanti nel panorama calcistico italiano.

