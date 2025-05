Sicurezza sul lavoro patto governo-sindacati per la strategia nazionale Meloni | partiamo da formazione

Dopo oltre quattro ore di confronto, si è concluso a Palazzo Chigi l’incontro tra governo e sindacati sul tema della salute e Sicurezza sul lavoro , un dossier cruciale per l’economia italiana, segnata da oltre 500mila infortuni annui e un im patto significativo su produttività e costi sociali. Presieduto dalla premier Giorgia Meloni , il tavolo ha segnato un’apertura al dialogo, con l’obiettivo di definire una strategia nazionale che coinvolga istituzioni, sindacati e imprese. “Un passo positivo”, ha commentato il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, lasciando Palazzo Chigi.Un’alleanza per la Sicurezza : le proposte sindacaliDaniela Fumarola, segretaria generale Cisl, ha definito l’incontro “una svolta nelle relazioni con il governo ”. Al centro, la proposta di un patto di responsabilità che integri Sicurezza , salari, produttività e formazione . 🔗 Ilfogliettone.it

Lavorare per arrivare alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa per superare ed aggiornare il "Patto per il Montalbano" nato ormai dieci anni fa, per un’azione sinergica volta a valorizzare il territorio e formare un unico interlocutore per sollecitare in maniera più efficace interventi di ripristino e messa in sicurezza (o per intercettare risorse allo scopo). È l’obiettivo che si sono posti gli amministratori dei dieci Comuni facenti parte del Montalbano, incontratisi pochi giorni fa a Vinci. 🔗lanazione.it