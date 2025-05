Si vantava con i colleghi e riceveva suggerimenti | in molti sapevano ma in ospedale grave omertà

Un altro scandalo ha travolto la sanità pubblica piacentina già provata dal recente arresto lo scorso anno di due medici, uno per spaccio di morfina e l’altro per aver venduto ricette di oppioidi. Questa volta in manette è finito un primario. L’accusa è di quelle pesanti: violenza sessuale. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Si vantava con i colleghi e riceveva suggerimenti: in molti sapevano ma in ospedale grave omertà»

Approfondimenti da altre fonti

Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina dei bianconeri: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime sul futuroNon è ancora del tutto tramontata in casa Juve l’opzione che porta a Gian Piero Gasperini per la panchina della prossima stagione. L’allenatore in scadenza con l’Atalanta nel 2026 è pronto a lasciare Bergamo con un anno di anticipo. 🔗juventusnews24.com © juventusnews24.com - Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime

Pietro Genuardi: la sua eredità nel cuore di amici e colleghi - La triste notizia della morte dell'attore ha scosso il mondo dello spettacolo italiano.Leggi tutto La scomparsa di Pietro Genuardi: un ricordo tra dolore e amicizia su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it © donnemagazine.it - Pietro Genuardi: la sua eredità nel cuore di amici e colleghi

“Uomo e chef appassionato”, il cordoglio dei colleghi di Luca Iemolo, morto nel crollo a Santo Domingo - Il team del 'Sarah Restaurant' di Santo Domingo ha espresso condoglianze alle famiglie delle 218 vittime del tragico crollo della discoteca Jet Set, dove lavorava lo chef Luca Massimo Iemolo. 48enne catanese, appassionato e dedito alla cucina, ha lasciato un segno indelebile nel ristorante. Nel crollo, avvenuto l'8 aprile, sono morti anche un altro italiano, il cantante Rubby Pérez e due ex giocatori di baseball. 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Si vantava con i colleghi e riceveva suggerimenti: in molti sapevano ma in ospedale grave omertà»; Il 24 maggio torna il Piacenza Pride, con Vladimir Luxuria e Marika Gambardella: “Sensibilizzazione nelle scuole e negli uffici pubblici”; Paesaggi disegnati, alla scoperta di Giovanni Fattori. Iniziativa per le famiglie il 17e 14 maggio; Violenza sessuale, Lega: “Gravi responsabilità della direzione sanitaria, serve aria nuova”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online