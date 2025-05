Shotzi | In WWE volevo parlare di più ecco il perché di quel promo ora mi sento libera

Shotzi ha lasciato la WWE i primi giorni di Maggio in seguito alla scadenza del suo contratto.A far parlare di lei in quel periodo era stato il suo promo uscito sui social media, in cui diceva che la Ballsy Badass era tornata.Le parole a Busted Open Radio Nell'ultima edizione di Busted Open Radio, a Shotzi è stato chiesto di parlare di quel momento e di come si sente ora e questo è ciò che ha detto: "Onestamente, non me lo aspettavo, ma mi sentolibera, come se mi fossi tolta un peso. Ora mi è tutto più chiaro, sono estremamente motivata ed entusiasta per il futuro. Sono pronta a rimettermi in gioco, è come se fossi rimasta seduta a casa per gli ultimi due anni. Sono felice di ricominciare."Gli è stato chiesto poi del famoso promo e lei ha svelato il suo più grande rammarico:"È stato decisamente il momento in cui ho pensato: 'So connettermi con il pubblico e so parlare a loro.

