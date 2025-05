Sergio Mattarella | Impegno per la Pace e i Diritti con la Santa Sede

"In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l'Impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la SantaSede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla Pace, sulla garanzia dei Diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. Quella Pace che Vostra Santità ha evocato con forza nel Suo primo messaggio dalla loggia di San Pietro e che è la speranza dell'umanità intera". E' quanto si legge nel messaggio che il Presidente della Repubblica SergioMattarella ha mandato a Leone XIV. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Mattarella: Impegno per la Pace e i Diritti con la Santa Sede

Sergio Mattarella: il Trattato di Non Proliferazione ancora fondamentale per la pace mondiale - Il Trattato di Non Proliferazione del 1968, ancor oggi architrave della vita internazionale, cristallizza un impegno che ogni Stato ha assunto il dovere di onorare. Eppure, oggi, l'architettura del disarmo e della stessa non proliferazione delle armi di distruzione di massa appare minata da irresponsabili retoriche di conflitto, quando non dai conflitti in atto. Minacce di ricorso agli ordigni nucleari sono pronunciate con sconsideratezza inquietante. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella: Impegno per Libertà e Giustizia nella Giornata dell'Unità Nazionale - "La ricorrenza del 17 marzo sollecita l'impegno di ogni cittadino per rendere sempre più effettiva la realizzazione degli ideali di libertà e giustizia della Repubblica, affrontando le sfide per rendere concreta la pace in un contesto internazionale ove sono prevalse spinte aggressive, in Ucraina come in Medio Oriente". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 164° anniversario della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella: "Commerci e interdipendenza, garanzia di pace" - "Commerci e interdipendenza sono elementi di garanzia della pace. Nella storia la contrapposizione tra mercati ostili ha condotto ad altre più gravi forme di conflitto. I mercati aperti producono una fitta rete di collaborazioni che, nel comune interesse, proteggono la pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al 44/mo Forum della cultura dell'olio e del vino della Fondazione italiana Sommelier in corso a Roma. 🔗quotidiano.net

