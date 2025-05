senso del tatto sui robot grazie ad un materiale innovativo

Una nuova generazione di pelle artificiale economica e altamente sensibile in grado di portare il Senso del tatto sui robot è stata sviluppata da un team di ricercatori della Northwestern University e dell’Università di Tel Aviv dopo avere identificato un difetto critico nei compositi di gomma siliconica utilizzati per i Senso ri tattili robot ici.Questo strato isolante, formatosi durante la produzione, comprometteva la rilevazione elettrica, limitando l’efficacia dei robot nell’afferrare oggetti. grazie a una collaborazione tra ingegneri elettrici e scienziati dei materiali, il problema è stato risolto, promettendo progressi rivoluzionari nella robot ica e nell’elettronica indossabile. robot liquido alla Terminator diventa realtà Senso del tatto sui robot : un diffetto nascostoI compositi elastomerici conduttivi, impiegati nella realizzazione di Senso ri flessibili per robot ica, nascondono un limite finora ignorato: durante la produzione, si forma sulla loro superficie uno strato isolante ultrasottile (spesso appena 10-50 nanometri). 🔗 .com

Amazon ha un robot con il "senso del tatto", si chiama Vulcan e sa manipolare gli oggetti fragili nei magazzini - Vulcan è capace di adattarsi alla forma e alla resistenza dell'articolo che deve manipolare, in modo che anche gli oggetti più fragili non rischino di essere rotti da bracci finora troppo maldestri... Leggi tutto

"Vulcan", l'IA supera una nuova frontiera: arriva il robot dotato di senso del tatto - L'intelligenza artificiale supera una nuova frontiera: arriva il robot 'Vulcan', dotato di senso del tatto, nuova tecnologia messa a punto da Amazon, che, riferisce il quotidiano britannico 'The Guardian', sarà in grado di afferrare tre quarti degli articoli presenti nei magazzini. "Vulcan sarà in grado di stivare gli oggetti sui livelli superiori e inferiori delle scaffalature, noti come 'pod', in modo che gli operatori non debbano più usare scale o chinarsi spesso durante il lavoro", si legge sul tabloid.